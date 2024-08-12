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Петербургский дневник

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В московском «Динамо» назвали справедливым поставленное пенальти в матче с «Зенитом»

Гендиректор клуба отметил, что ключевых ошибок в игре допущено не было Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что главный арбитр матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота петербургской команды на 86-й минуте встречи.

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