В московском «Динамо» назвали справедливым поставленное пенальти в матче с «Зенитом»

Гендиректор клуба отметил, что ключевых ошибок в игре допущено не было Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что главный арбитр матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота петербургской команды на 86-й минуте встречи.