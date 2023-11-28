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STT: 12-й пакет санкций Евросоюза позволит изъять у россиян арену в Хельсинки

STT: 12-й пакет санкций Евросоюза позволит изъять у россиян арену в Хельсинки

Новый пакет санкционных ограничений против России, разрабатываемый государствами Европейского союза (ЕС), предоставит возможность изымать у россиян недвижимость, в том числе самую крупную крытую арену в Хельсинки (Финляндия).

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