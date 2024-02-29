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Знаки зодиака, от которых не ждут плохого

Знаки зодиака, от которых не ждут плохого

Обычно они всеми силами стремятся избежать открытого конфликта, но если уж не получилось… Ищите укрытие, да понадежнее! К громам и молниями, которые Овны или Стрельцы метают по три раза на дню, можно привыкнуть.

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