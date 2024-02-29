Знаки зодиака, от которых не ждут плохого

Обычно они всеми силами стремятся избежать открытого конфликта, но если уж не получилось… Ищите укрытие, да понадежнее! К громам и молниями, которые Овны или Стрельцы метают по три раза на дню, можно привыкнуть.
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