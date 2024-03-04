Две мысли приходят мне в голову, когда я смотрю в социальные сети, где все подряд транслируют похороны Навального*.

Sergiy Che

Юрик вы эт всерьёз?? Вот эти кошмарные шмары без печати инттеллекта на низколобых лицах покрашенные в цвета мочалок для мытья посуды с пирсингом во всех местах они типа "опупеть как озабочены монополией ЕДРа, коррупцией ... и чем то там "в экономике.." ??!! Вам самому не ржачно эт предположение о хомячках покойного Насрального - вражьего наймита и уголовника воровавшего то активы кировлеса то мошшеничавшего с финансами "Ив роше"?? Иуды есть везде и всегда (откуда иначче было бы взяться полицаям и власовцам в прошлую войну?). Сейчас как мы видим основные толпы иуд в столице и это в основной массе разная гомосня из ЛГБТ и прочие феминизднутые особи давно прикупленные коллективным Западом на подачки через НКО и с мозгами промытыми на сайтах либерды созданных для собирания там таких извращенцев и разной неруси....