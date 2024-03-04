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Две мысли приходят мне в голову, когда я смотрю в социальные сети, где все подряд транслируют похороны Навального*.

Две мысли приходят мне в голову, когда я смотрю в социальные сети, где все подряд транслируют похороны Навального*.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ПО МОСКВЕ ПРОГНАЛИ КОЛОННУ ПРЕДАТЕЛЕЙ: ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ НАВАЛЬНОГО* Две мысли приходят мне в голову, когда я смотрю в социальные сети, где все подряд транслируют похороны Навального*.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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17 час.
LEV Skoroxod
Сколько можно о нём говорить? Сдох! Туда ему и дорога, предателям всегда дорога в один конец!
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17 час.
Sergiy Che
Юрик вы эт всерьёз?? Вот эти кошмарные шмары без печати инттеллекта на низколобых лицах покрашенные в цвета мочалок для мытья посуды с пирсингом во всех  местах они типа &quot;опупеть как озабочены монополией ЕДРа, коррупцией ... и чем то там &quot;в экономике..&quot; ??!! Вам самому не ржачно эт предположение о хомячках покойного Насрального - вражьего наймита и уголовника воровавшего то активы кировлеса то мошшеничавшего с финансами &quot;Ив роше&quot;??  Иуды есть везде и всегда (откуда иначче было бы взяться полицаям и власовцам в прошлую войну?). Сейчас как мы видим основные толпы иуд в столице и это в основной массе разная гомосня из ЛГБТ и прочие феминизднутые особи давно прикупленные коллективным Западом на подачки через НКО и с мозгами промытыми на сайтах либерды созданных для собирания там таких извращенцев и разной неруси....
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11 час.

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