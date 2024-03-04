Захарова призвала посла США в России перестать врать

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации, призвала посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси прекратить врать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.
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