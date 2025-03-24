Баланс на грани безумия: стоит ли смотреть «Микки 17»

Это злобная научно-фантастическая комедия от режиссера «Паразитов» и «Сквозь снег» (все – 18+) Чуточку сумасшедшее кино в фирменном стиле Пон Джун-Хо умело притворяется современным «Звездным десантом» (12+), но по факту оказывается социально-политической сатирой и смелым философским высказыванием о ценности человеческой жизни и о вечном противостоянии добра и зла.