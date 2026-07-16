«Джин выпущен»: из Украины по всему миру расползается новейший вид терроризма

Украина экспортирует по всему миру технологии и методы использования FPV-дронов для терактов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии