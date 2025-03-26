В МИД назвали преднамеренным убийство российских журналистов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ракетный удар украинских боевиков по машине с корреспондентом "Известий" Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала "Звезда" имел целью создать "туман войны" вокруг происходящего в зоне специальной военной операции.
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