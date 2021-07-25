Трамп заявил, что «остановил» строительство «Северного потока – 2», а Байден одобрил проект

Экс-глава США Дональд Трамп в рамках выступления в Аризоне заявил, что он "остановил" строительство газопровода "Северный поток — 2", а действующий президент страны Джо Байден его одобрил.
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