Утилизировать экологично: в России разработан новый способ переработки полимерной тары для нефти Татьяна АрестоваОмские ученые предложили инновационный метод утилизации полимерных емкостей, предназначенных для хранения нефтепродуктов на Крайнем Севере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии