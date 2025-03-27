В Красноярском крае медсестру выселили из квартиры вместе с 40 собаками

Медсестра из Бородино Красноярского края лишилась жилья. Она приютила в квартире сорок собак. История получила широкую огласку после того, как суд принял окончательное решение о ее выселении из муниципального жилья, которое она занимала по договору социального найма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии