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В Красноярском крае медсестру выселили из квартиры вместе с 40 собаками

В Красноярском крае медсестру выселили из квартиры вместе с 40 собаками

Медсестра из Бородино Красноярского края лишилась жилья. Она приютила в квартире сорок собак. История получила широкую огласку после того, как суд принял окончательное решение о ее выселении из муниципального жилья, которое она занимала по договору социального найма.

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Комментарии
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Раскольников
Теперь все эти собаки окажутся на улицах города. Ура! Мудрое решение. Я понимаю, что это проблема, но почему бы не передать этих бывших бездомных собак на баланс городских властей? И пусть решают проблему. Может начнут тогда приюты строить.
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