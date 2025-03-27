В Красноярском крае медсестру выселили из квартиры вместе с 40 собаками

Раскольников

Теперь все эти собаки окажутся на улицах города. Ура! Мудрое решение. Я понимаю, что это проблема, но почему бы не передать этих бывших бездомных собак на баланс городских властей? И пусть решают проблему. Может начнут тогда приюты строить.