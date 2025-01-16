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Царьград

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Пассажирский самолет застрял в Кольцово на два дня из-за погоды

Пассажирский самолет застрял в Кольцово на два дня из-за погоды

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что самолет не смог вылететь в течение двух дней, что создало определенные неудобства для 88 зарегистрированных пассажиров.

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