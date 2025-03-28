Железнодорожный выход к Арктике разгрузит Транссибирскую магистраль

Сибири и Уралу нужен железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Арктика – территория диалога».
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