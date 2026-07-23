Сверхурочной работы может стать вдвое больше. Что изменится с 1 сентября

В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы и приема сотрудников.С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, касающиеся сверхурочной работы, испытательного срока, срочных трудовых договоров и оснований для увольнения.