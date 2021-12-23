"Вам жалко что ли?": случай на АЗС вывел из себя мужчину из Приморья

На одной из АЗС в пригороде Уссурийска произошел инцидент, который вывел из себя местного жителя. Дело в том, что он остановился на заправке, но проезжающий мимо дрифтер на авто марки Tayota Mark II, серьезно повредил припаркованный транспорт.
На одной из АЗС в пригороде Уссурийска произошел инцидент, который вывел из себя местного жителя. Дело в том, что он остановился на заправке, но проезжающий мимо дрифтер на авто марки Tayota Mark II, серьезно повредил припаркованный транспорт.
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