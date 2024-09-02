Москва заставляет Монголию лоббировать в Китае «Силу Сибири – 2»

Проектирование газопровода «Сила Сибири – 2» началось еще в 2020 году. Его примерная протяженность около 6,7 тысячи километров, из которых 2,7 тысячи должны пройти по территории России, остальное – по Монголии и Китаю.
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