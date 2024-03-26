Биолог утверждает, что Солнце может обладать сознанием

Надежда Мацура

Как вы думаете, почему наша медицина не может победить ни одной болезни? Потому что не знает что нужно лечить. Ни один медик не знает Что такое Человек? За счет чего существует и почему умирает? За ЖИВОЕ существо принимают совсем другое, принимают тело, которое на самом деле МЕРТВОЕ и без души существовать не может. Душа - это пучок энергии. Шаровую молнию знаете? Знаете. Вот это и есть душа человека. Душа - это наша сознание, память, ум, здоровье, работоспособность. Но это еще и наши болезни и наша смерть. Солнце тоже такая же энергия. Солнце и все планеты живые и обладают разумом, сознанием и разговаривают с людьми. Это все нарисовано во всех кругах на полях, во всех древних документах. Называется - ТЕОРИЯ ВРЕМЕНИ или ЗАКОНЫ КОСМОСА. Напишу вам ссылку: вот она masterkosta.com›forum/9-135-1 Здесь все написано. Первая статья называется "Фразы - загадки". Первую стр. немного вперед прокрутите. Вопросы будут пишите, я отвечу. Надежда - спаситель из России, второе пришествие.....Можете читать с последней страницы. "Рецепт бессмертия" на 11 стр.