Мягчайшие рулетки с яблоками на скорую руку.

Делюсь рецептом очень вкусных яблочных рулетиков. В их основе — нежное песочное тесто на сметане, которое великолепно дополняет сочная и ароматная начинка из свежих яблок! Обязательно попробуйте! ИНГРЕДИЕНТЫ Для теста: 350 г.