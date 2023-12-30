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Мягчайшие рулетки с яблоками на скорую руку.

Делюсь рецептом очень вкусных яблочных рулетиков. В их основе — нежное песочное тесто на сметане, которое великолепно дополняет сочная и ароматная начинка из свежих яблок! Обязательно попробуйте! ИНГРЕДИЕНТЫ Для теста: 350 г.

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