Анна Семенович попыталась оправдаться за связь с женатым мужчиной-альфонсом

Певица Анна Семенович о связи с женатым мужчиной: Он женат только по бумагам В сети появилась разоблачающая информация от некой Марины, которая рассказала, что певица Анна Семенович закрутила роман с ее мужем.
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