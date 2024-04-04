Российская компания разработала два новых мотоцикла – скоро премьера!

Расположенный в Калининграде завод Baltmotors анонсировал премьеру нового электрического мотоцикла. Компания, которую читатели «За рулем» могут помнить по прошлогодней выставке «Мотовесна», занимается разработкой и продажей мотовездеходов, мотобуксировщиков и квадрициклов и на новую «Мотовесну» везет обновление модельного ряда.
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