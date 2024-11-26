Белые одежды в черной истории США. История Ку-клукс-клана

Белые балахоны - традиционное одеяние Ку-клукс-кланаЭта статья — история ненависти в Америке, именно ненависти, а не естественной конкуренции и раздора, существующих в политической жизни любой демократической страны, ненависти дикой, иррациональной и убийственной, которая на протяжении всей американской истории приводила одних людей к крайностям насилия по отношению к людям другим, из-за их расы, национальности, вероисповедания или образа жизни.