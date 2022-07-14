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Большой круглый экран AMOLED, титановый корпус, сапфировое стекло, eSIM и регистрация ЭКГ. Huawei готовит новую версию умных часов Watch 3 Pro

Большой круглый экран AMOLED, титановый корпус, сапфировое стекло, eSIM и регистрация ЭКГ. Huawei готовит новую версию умных часов Watch 3 Pro

Как пишет источник, на 27 июля Huawei запланировала большое мероприятие, в рамках которого представит массу новинок: смартфон Enjoy 50 Pro, топовый планшет MatePad Pro 11, ноутбук Matebook X Pro нового поколения, 86-дюймовый телевизор Smart Screen S Pro 86.

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