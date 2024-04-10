Какое число следующее? Здесь точно есть логика: но понять ее смогут лишь 7% людей

А вы справитесь? фото: Shutterstock/Fotodom.ruГлядя на изображение ниже, может показаться, что цифры идут в хаотичном порядке — иначе почему, например, там встречаются две пятерки подряд? Но все не так просто — цифры расположены в соответствии с определенной логикой и вам необходимо понять, какой.
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