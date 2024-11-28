Япония и Южная Корея озаботились снижением зависимости от китайского сырья в свете возвращения к власти в США Дональда ТрампаПоскольку опыт первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) подсказал, что от него в сфере американо-китайских торговых отношений не следует ждать ничего хорошего, японские и южнокорейские власти задумались о снижении своей зависимости от китайского сырья, используемого при производстве электроники.