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Япония и Южная Корея озаботились снижением зависимости от китайского сырья ...

Япония и Южная Корея озаботились снижением зависимости от китайского сырья ...

Япония и Южная Корея озаботились снижением зависимости от китайского сырья в свете возвращения к власти в США Дональда ТрампаПоскольку опыт первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) подсказал, что от него в сфере американо-китайских торговых отношений не следует ждать ничего хорошего, японские и южнокорейские власти задумались о снижении своей зависимости от китайского сырья, используемого при производстве электроники.

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