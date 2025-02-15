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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Телефонный разговор, который изменил геополитический расклад в мире

Телефонный разговор, который изменил геополитический расклад в мире

Чтобы понять, что именно означает телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, «ИНФОРМЕР» проанализирует заявление президента США по окончанию этого разговора.

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