Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украина и США стали шелковыми после звонка Герасимова в Вашингтон: какие слова заставили Киев перестать бить по России ракетами ATACMS

Украина и США стали шелковыми после звонка Герасимова в Вашингтон: какие слова заставили Киев перестать бить по России ракетами ATACMS

Прелюбопытное сообщение мелькнуло в The New York Times: через 6 дней после удара "Орешником" по Украине председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзу Брауну позвонил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Ха ха. Шёлковыми. Создают намордник для России. Как создадут, так наденут. Причём не раздумывая. Это только Россия, имея чем уничтожить врага медлит и ждёт, чтобы подобное появилось и у него. Не дура ли?
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6 час.
Людмила Редько
Хорошо, что у нас в президентах не Танюха Федотова
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5 час.
Сергей Трофимов
штаты что обезьяна с гранатой никто не может знать что они сделают через минуту идиотизм там прогрессирует
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25 мин.

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