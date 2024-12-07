Украина и США стали шелковыми после звонка Герасимова в Вашингтон: какие слова заставили Киев перестать бить по России ракетами ATACMS

Прелюбопытное сообщение мелькнуло в The New York Times: через 6 дней после удара "Орешником" по Украине председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзу Брауну позвонил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
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