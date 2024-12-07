Украина и США стали шелковыми после звонка Герасимова в Вашингтон: какие слова заставили Киев перестать бить по России ракетами ATACMS

TF

Tatyana Fedotova

Ха ха. Шёлковыми. Создают намордник для России. Как создадут, так наденут. Причём не раздумывая. Это только Россия, имея чем уничтожить врага медлит и ждёт, чтобы подобное появилось и у него. Не дура ли?