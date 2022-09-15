"Пламя охватило все разом": подробности мощного пожара в Приморье

С жителями Приморья поделились подробностями пожара, который произошел накануне вечером в Артеме. По словам очевидцев, пламя разом охватила баню, надворные постройки и практически полностью перекинулось на жилой дом.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
- Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ
Свежие комментарии