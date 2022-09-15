"Пламя охватило все разом": подробности мощного пожара в Приморье

"Пламя охватило все разом": подробности мощного пожара в Приморье

С жителями Приморья поделились подробностями пожара, который произошел накануне вечером в Артеме. По словам очевидцев, пламя разом охватила баню, надворные постройки и практически полностью перекинулось на жилой дом.

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