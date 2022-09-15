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Криптоподразделение SBI Японии получает лицензию на рынки капитала в Сингапуре

Криптоподразделение SBI Японии получает лицензию на рынки капитала в Сингапуре

SBI Digital Markets, дочерняя компания подразделения цифровых активов японского гиганта финансовых услуг SBI Holdings, получила лицензию Capital Markets Services (CMS) на предоставление услуг по торговле ценными бумагами и фьючерсами в Сингапуре.

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