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Мнение: «Венгрия скатывается в антироссийскую политику ЕС, но пытается сохранить самостоятельность», – Евгения Войко

Мнение: «Венгрия скатывается в антироссийскую политику ЕС, но пытается сохранить самостоятельность», – Евгения Войко

Политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко в эфире программы «Мнение» прокомментировала новость о том, что Венгрия впервые назвала Россию угрозой для страны, Европы и мирового порядка.

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