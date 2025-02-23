В Китае выявлен новый коронавирус, сходный с вызвавшим пандемию COVID-19

Китайская команда ученых из лаборатории Гуанчжоу вместе с исследователями из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии обнаружила у летучей мыши новый коронавирус HKU5-CoV-2В, который несет в себе риск передачи от животного к человеку, поскольку он использует тот же человеческий рецептор, что и вирус, вызывающий COVID-19.