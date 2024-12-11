Самый загадочный режим автоматической коробки — объясняем, для чего он

Еще совсем недавно автомобилей с АКП в стране практически не было. Поэтому наличие положения «нейтраль» у рычага механической коробки никаких вопросов не вызывало: как же без него-то? Хочешь надолго отключить двигатель от колес – используй «нейтраль».