Самый загадочный режим автоматической коробки — объясняем, для чего он

Еще совсем недавно автомобилей с АКП в стране практически не было. Поэтому наличие положения «нейтраль» у рычага механической коробки никаких вопросов не вызывало: как же без него-то? Хочешь надолго отключить двигатель от колес – используй «нейтраль».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии