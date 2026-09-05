Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроноводы рассказали о тонкостях работы против гексакоптеров «Баба-яга»

Дроноводы рассказали о тонкостях работы против гексакоптеров «Баба-яга»

На беспилотниках «Бумеранг-10» наши бойцы, в основном, работают по БПЛА противника, которые летают на малых высотах.

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