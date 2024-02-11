Ученики, родители и педагоги  Волошинской школы стали участниками акции «Тепло для Героя»

Ученики, их родители и педагоги Волошинской школы стали участниками акции «Тепло для Героя», инициированной и реализуемой в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации партией «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение».
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