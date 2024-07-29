Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников проведет прямую линию с горожанами

Она намечена на 1 августа В четверг, 1 августа, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Алексеем Корабельниковым, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Беглов.
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