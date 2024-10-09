Путин: Россия добивается независимости в сегменте турбиностроения

Одна из целей России на сегодняшний день — добиться технологической независимости в сегменте турбиностроения, заявил президент РФ Владимир Путин 9 октября в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах.
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