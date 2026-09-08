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Наука и Техника

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Как в 90-е тиражировали пиратские кассеты: анатомия подпольного дубликатора «УКФ-101-стерео»

Как в 90-е тиражировали пиратские кассеты: анатомия подпольного дубликатора «УКФ-101-стерео»

Эпоха компакт-кассет оставила после себя не только тёплые воспоминания о перемотке карандашом и шипении ленты, но и целый пласт любопытной техники, которая сегодня воспринимается почти как археологический артефакт.

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