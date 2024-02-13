Участника "Легиона "Свобода России" приговорили в Хабаровске к 8 годам тюрьмы

Суд в Хабаровском крае огласил приговор жителю Советско-Гаванского района, который добровольно вступил в ряды террористической организации "Легион "Свобода России" (деятельность на территории РФ запрещена).
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