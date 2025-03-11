Euractiv: Орбан будет срывать продление санкций против России

Евросоюз намерен и дальше проводить санкционную политику в отношении России, Венгрия не согласна.Глава правительства Венгрии Виктор Орбан намерен сорвать продление санкций против России, утверждает издание Euractiv.
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