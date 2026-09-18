SHOT: ФНС ликвидирует компанию Тимура Бекмамбетова из‑за убытков

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс исключения компании Тимура Бекмамбетова «Урбан Медиа» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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