smi.today

4 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вера курьянова (гончарова)
    Они русские и не хотели убивать русских.Тренированные в Б...
  • Ol Solos
    Любое переименование где бы то ни было - свинство. Построили город, провели референдум, назвали город. Переименование...Волгограду нужно ...
  • Александр Ширай
    Абсолютное число? Потому что вдвое снизилось число зачатий? Процент горожан растёт. Людям в городах не до детей...Глава Минздрава М...

Премьер Беларуси посетит Нижний Новгород, Ульяновск и Алма-Аты

Премьер Беларуси посетит Нижний Новгород, Ульяновск и Алма-Аты

С участия в бизнес-форуме, который открывается в Нижнем Новгороде для дальнейшего развития взаимодействия деловых кругов Союзного государства, начинается в среду трехдневный рабочий визит в Россию и Казахстан Романа Головченко, информирует БЕЛТА.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх