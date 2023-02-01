Премьер Беларуси посетит Нижний Новгород, Ульяновск и Алма-Аты

С участия в бизнес-форуме, который открывается в Нижнем Новгороде для дальнейшего развития взаимодействия деловых кругов Союзного государства, начинается в среду трехдневный рабочий визит в Россию и Казахстан Романа Головченко, информирует БЕЛТА.
С участия в бизнес-форуме, который открывается в Нижнем Новгороде для дальнейшего развития взаимодействия деловых кругов Союзного государства, начинается в среду трехдневный рабочий визит в Россию и Казахстан Романа Головченко, информирует БЕЛТА.
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