5 лучших рюкзаков 2024 года для путешествий

<p>При путешествиях одним из самых важных элементов вашего багажа является рюкзак. Этот незаменимый предмет должен быть достаточно вместительным, чтобы вместить все необходимые вещи, но при этом компактным, чтобы соответствовать стандартным размерам ручной клади.
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