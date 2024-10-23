Жена и мать Прилучного потребовали со звезды «Мажора» алименты

На актера Павла Прилучного подали в суд супруга Зепюр Брутян и мать Любовь. Об этом сообщает kp.ru. По информации издания, родительница требует с сына взыскание алиментов на нетрудоспособного члена семьи.
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