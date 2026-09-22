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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Писарев о 29 игроках в сборной: «Все, кто вызван, могут себя считать основными. Немцы вызывают 44 футболистов»

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев высказался о том, что в команду вызваны 29 игроков.

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