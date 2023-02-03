Новые ФАПы и семейно-врачебные амбулатории построят в сёлах Каркаралинского района

В Каркаралинском районе начнётся строительство 20 объектов здравоохранения. В 11 сёлах должны появиться новые медицинские пункты, в шести – ФАПы, ещё в трёх – семейно-врачебные амбулатории, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.