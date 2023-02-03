Сайт города Караганды

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а в парке 30-летия ВЛКСМ?! кто за деревья ответит и в Зелентресте?! акимату и дела нет, что незаконно уничтожаются ле...Скандал с незакон...

Новые ФАПы и семейно-врачебные амбулатории построят в сёлах Каркаралинского района

Новые ФАПы и семейно-врачебные амбулатории построят в сёлах Каркаралинского района

В Каркаралинском районе начнётся строительство 20 объектов здравоохранения. В 11 сёлах должны появиться новые медицинские пункты, в шести – ФАПы, ещё в трёх – семейно-врачебные амбулатории, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх