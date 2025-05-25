Сенатор Клишас: соцобеспечение бездетным россиянам гарантирует Конституция РФ

Социальное обеспечение россиянам гарантировано Конституцией РФ. Об этом напомнил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя дискуссию о возможной отмене пенсий бездетным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии