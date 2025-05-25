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Сенатор Клишас: соцобеспечение бездетным россиянам гарантирует Конституция РФ

Социальное обеспечение россиянам гарантировано Конституцией РФ. Об этом напомнил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя дискуссию о возможной отмене пенсий бездетным.

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