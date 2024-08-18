Депутат предупредил россиян об ответственности за состояние участков

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Владельцам дачных участков стоит помнить об ответственности за ненадлежащее состояние земли. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.