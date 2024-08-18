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Депутат предупредил россиян об ответственности за состояние участков

Депутат предупредил россиян об ответственности за состояние участков

Владельцам дачных участков стоит помнить об ответственности за ненадлежащее состояние земли. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

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