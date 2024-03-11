“Запомните раз и навсегда!” – покинувший проект “Фабрики звёзд” сын Канделаки бросил микрофон и обратился к ненавистникам

Появление сына Тины Канделаки на «Новой Фабрике звезд» вызвало ожесточенные дебаты. В последнем выпуске Лео решил высказаться о всем негативе, с которым он столкнулся из-за своего участия в этом музыкальном проекте, и сделал удивительное заявление.