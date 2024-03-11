TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • терентьев валерий
    Морду искарежы😀ло?Что произошло с л...
  • Степан Капуста
    Тоже прививалась вакциной Pfizer? Сами американские эксперты заключили, что привитые этой вакциной в течение нескольк...Стала известна ве...
  • Анатолий
    Бастрыкин хорохорился не так давно типа все уехавшие артисты в случае возвращения ответят по закону. И где сейчас это...В Сеть попал удал...

“Запомните раз и навсегда!” – покинувший проект “Фабрики звёзд” сын Канделаки бросил микрофон и обратился к ненавистникам

“Запомните раз и навсегда!” – покинувший проект “Фабрики звёзд” сын Канделаки бросил микрофон и обратился к ненавистникам

Появление сына Тины Канделаки на «Новой Фабрике звезд» вызвало ожесточенные дебаты. В последнем выпуске Лео решил высказаться о всем негативе, с которым он столкнулся из-за своего участия в этом музыкальном проекте, и сделал удивительное заявление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх