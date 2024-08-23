Индия обогнала Китай, став крупнейшим покупателем российской нефти

Как пишет агентство Reuters, по итогам июля 2024 года Индия обогнала Китай, став крупнейшим в мире импортером российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньшее количество сырья из-за снижения прибыли от производства топлива.
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