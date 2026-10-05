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Царьград

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Учителям Петербурга предлагают 69 тыс. рублей — второе место в РФ

Учителям Петербурга предлагают 69 тыс. рублей — второе место в РФ

В третьем квартале 2026 года средняя предлагаемая учителям зарплата в Петербурге достигла 69 тыс. рублей, за год увеличившись на 10%.

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