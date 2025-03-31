Жителям трех регионов России в ближайшие дни будет не до прогулки: Вильфанд предупредил об опасных условиях погоды Ольга БезродняяСиноптики предупреждают, что с сегодняшнего дня и завтра жителей России ждет ненастье.
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